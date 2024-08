Video Viral : वडोदरा शहर में घर की छत पर पहुंचा मगरमच्छ, विश्वामित्री नदी का पानी आवासीय क्षेत्रों में किया प्रवेश

वडोदरा। देश के कई राज्यों में हो रही भीषण से बाढ़ जैसी स्थिति हो रखी है। गुजरात में हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। राज्य में नदियां उफान पर है और मौसम विभाग (Meteorological Department) ने आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

वडोदरा में एक घर की छत पर मगरमच्छ देखा गया, घटना का वीडियो वायरल

VIDEO | Gujarat Rains: Crocodile spotted at roof of a house as heavy rainfall inundate Akota Stadium area of Vadodara.

August 29, 2024