सुरेश रैना के बाद हरभजन ने मांगी दावा के लिए मदद, सोनू सूद बोले- भाजी.. डिलीवर हो जाएगा

नई दिल्ली: कोरोना के चलते देश के बिगड़े हालों को देखते हुए सरकारों ने कई बड़े कदम उठाए हैं। कोरोना के आभाव में कई जगह कई बड़ी समस्या देखने को मिल रहीं हैं काही ऑक्सीज़न की कमी तो कही हॉस्पिटल में बेड की कमी। जिसके चलते कई लोगों की मौत हो रही है। ये समस्या आम जनता की ही नहीं बल्कि कई बड़े स्टार्स की भी है किसी को द्व नहीं मिल प रही तो किसी को ऑक्सीज़न। बीते दिनो फेमस एक्टर यूटूबर राहुल वोहरा ने सही इलाज न मिल पाने की वजह से जान गवा दी।

दिल को तसल्ली देने वाली बात ये है कि साथ कई सितारों ने मदद का भी हाथ आगे बढ़ाया है। एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार हैं- सोनू सूद। सोनू सूद लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैंक्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी ट्विटर पर मदद मांगी थी। उन्होंने ये मदद कर्नाटक में एक मरीज के लिए मांगी थी। इसको लेकर हरभजन सिंह ने ट्वीट किया था क्योंकि मरीज की हालत गंभीर थी और उसे हर हालत में रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था। हरभजन ने लिखा था, ‘1 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है. अस्पताल का नाम बसप्पा है और ये कर्नाटक में स्थित है.’

1 remdesiver injection 💉 required (urgent) Hospital- Basappa hospital near Aishwarya fort , chitradurga , Karnatka Pls contact this no : 9845527157 🙏

कुछ मिनटों में हरभजन सिंह का ये ट्वीट ट्रेंड करने लगा था, जिसके बाद कई लोगों ने कहा था कि वह इंजेक्शन का इंतजाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने इसके उपलब्ध न होने की आशंका जताई थी, लेकिन सोनू सूद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह हीरो हैं। सोनू सूद ने हरभजन सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘भाजी.. डिलीवर हो जाएगा। ‘

सोनू सूद की इस मदद के लिए हरभजन सिंह ने उनका शुक्रिया अदा भी किया है। हरभजन ने लिखा, ‘शुक्रिया भाई.. ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे।’ सोनू सूद लगातार लोगों के लिए ऑक्सीजन बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवा रहे हैं।

Thank you my brother 🙏🙏..may god bless you with more strength https://t.co/pPtxniRpDU

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 12, 2021