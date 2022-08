हार्दिक ने जड़ा छक्का तो झूम उठा फैन, TV पर ही करने लगा Kiss

नई दिल्ली। एशिया कप के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दिया करारी हार। टीम इंडिया को आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने खेल के दौरान काफी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी किया। जिसको देखकर लोग झुम उठें। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लेने के साथ 17 गेंदों पर 33 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली।

जैसे ही हार्दिक ने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई तो क्रिकेट फैन झूम उठा और जीत का जश्न शुरू होगा। इसी क्रम में इसी क्रम में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अफगानी फैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जो भारत की जीत पर बेहद खुश है। ये वीडियो अफगानिस्तान का बचाया जा रहा है।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

Congratulations to all our brothers. Indians And Afghans🇦🇫🇮🇳. We the people Afghanistan celebrating this victory with or friend country indian people. #India #ViratKohli𓃵 #pandya #INDvsPAK pic.twitter.com/FFI5VvKE0d

— A H (@YousafzaiAnayat) August 28, 2022