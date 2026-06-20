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वनडे टीम के चयन से पहले हार्दिक पांड्या इंग्लैंड दौरे से बाहर, विराट कोहली को साबित करनी होगी फिटनेस

ENG vs IND ODI Series : इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान होना बाकी है। जिस पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे स्टार खिलाड़ियों के चयन पर सबकी नजरें रहने वाली है। इस बीच, हार्दिक का इंग्लैंड दौरे पर जाना मुश्किल लग रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं।

By Abhimanyu 
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ENG vs IND ODI Series : इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान होना बाकी है। जिस पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे स्टार खिलाड़ियों के चयन पर सबकी नजरें रहने वाली है। इस बीच, हार्दिक का इंग्लैंड दौरे पर जाना मुश्किल लग रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं।

पढ़ें :- IND vs AFG Toss : अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिली जगह

कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 50 ओवर के क्रिकेट के लिए ज़रूरी फ़िटनेस लेवल हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि इंग्लैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए हार्दिक पांड्या का चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक बॉलिंग का पूरा वर्कलोड पूरा नहीं किया है और वनडे फ़िटनेस हासिल करने के लिए उन्हें और समय चाहिए। इससे पहले वह अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे।

एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 22 जून को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में फिटनेस टेस्ट देना होगा। कोहली को आईपीएल 2026 के फाइनल हैमस्ट्रिंग से जुड़ी दिक्कत हुई थी। जिसके चलते वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। फिलहाल, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान बाकी है। अगर हार्दिक और विराट इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा पाते तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा।

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