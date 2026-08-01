  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. भाजपा का अहंकार ही गिरायेगा उनकी सरकार…अखिलेश यादव ने साधा निशाना

भाजपा का अहंकार ही गिरायेगा उनकी सरकार…अखिलेश यादव ने साधा निशाना

सरों पर माफ़ी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत ही घिसी-पिटी और आउटडेटेड चाल है। ऐसे कुकृत्यों से भाजपा के ख़िलाफ़ गुस्सा, नाराज़गी और आक्रोश और भी अधिक बढ़ रहा है। जब जनता भाजपा के विरुध्द अपने विचार, अपने मन में ही रखेगी तो भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड संगी-साथियों के लिए हालात बद-से-बदतर हो जाएंगे। भाजपा का अहंकार ही गिरायेगा उनकी सरकार!

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अब अगर जनता से दंडवत् माफ़ी भी मांगेंगे तो भी जनता माफ़ नहीं करेगी क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया है। ये बात और है कि भाजपा के संगी-साथियों ने औपनिवेशिक सत्ताओं के आगे माफ़ी भी मांगी थी और बड़ी वफ़ादारी के साथ निभाई भी थी।

पढ़ें :- लोगों का जीवन दांव पर लगाकर करोड़ों का सम्राज्य खड़ा कर रहे नकली दवा बनाने वाले माफिया, UP समेत कई राज्यों में फैला है इनका नेटवर्क

उन्होंने आगे लिखा, दूसरों पर माफ़ी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत ही घिसी-पिटी और आउटडेटेड चाल है। ऐसे कुकृत्यों से भाजपा के ख़िलाफ़ गुस्सा, नाराज़गी और आक्रोश और भी अधिक बढ़ रहा है। जब जनता भाजपा के विरुध्द अपने विचार, अपने मन में ही रखेगी तो भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड संगी-साथियों के लिए हालात बद-से-बदतर हो जाएंगे। भाजपा का अहंकार ही गिरायेगा उनकी सरकार!

पढ़ें :- पीएम मोदी पर भड़के विशाल ददलानी, बोले -फ्रेंड्स आज लंबी-लंबी छोड़ने का मन कर रहा है, 20 बच्चों ने आत्महत्या की तो कोई बात नहीं लेकिन साहब को गाली मत दो

इसके साथ ही, ‘बटेश्वर कॉरिडोर’ के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये है ‘बटेश्वर कॉरिडोर’ के काम में हो रहे बेतहाशा भ्रष्टाचार का साक्षात् सबूत : जिसमें दिनदहाड़े बिना बेस के सीधे मिट्टी पर ही PCC डालने का वीडियो सरेआम हो गया है। यहां ख़राब कॉन्क्रीट और पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और डिज़ाइन फॉल्ट्स आदि की भी लिखित शिकायत कई बार की जा चुकी है लेकिन कभी सुनवाई ही नहीं हुई, जांच तो संभव ही नहीं है। भाजपा राज में जब कोई ईमानदार नागरिक आवाज़ उठाता है तो उसके फोन पर दूसरी तरफ़ से धमकी की आवाज़ आ जाती है।

भाजपा राज में सुनवाई की जगह धमकाई हो रही है। वैसे याद दिला दें कि भाजपा ने ‘अटल प्रोग्रेस वे’ बनाने की बात भी कही थी… जनता पूछ रही है: ‘अटल प्रोग्रेस वे’ भी जुमला था क्या?

पढ़ें :- Video - मां को गालियां देने वाले बच्चों पर PM Modi ने दिखाया वात्सल्य भाव , कहा- मैं उनको माफ करना चाहता हूं

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लोगों का जीवन दांव पर लगाकर करोड़ों का सम्राज्य खड़ा कर रहे नकली दवा बनाने वाले माफिया, UP समेत कई राज्यों में फैला है इनका नेटवर्क

लोगों का जीवन दांव पर लगाकर करोड़ों का सम्राज्य खड़ा कर रहे...

नौतनवा में सपा की समीक्षा बैठक, 2027 में सत्ता वापसी का भरा गया दम

नौतनवा में सपा की समीक्षा बैठक, 2027 में सत्ता वापसी का भरा...

भाजपा का अहंकार ही गिरायेगा उनकी सरकार...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

भाजपा का अहंकार ही गिरायेगा उनकी सरकार...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

51 शक्तिपीठों में से एक है नैमिषारण्य धाम: जहां गिरा था मां सती का हृदय, जानें क्यों माना जाता है इसे पृथ्वी का केंद्र?

51 शक्तिपीठों में से एक है नैमिषारण्य धाम: जहां गिरा था मां...

संत रविदास नगर का नाम बहाल किए जाने पर मायावती ने योगी सरकार का जताया अभार, कहा-सरकार अन्य जिलों के पुराने नाम भी करे बहाल

संत रविदास नगर का नाम बहाल किए जाने पर मायावती ने योगी...

UP Police Constable Result 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट हुआ जारी, जानिए कितनी गई कटऑफ?

UP Police Constable Result 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट हुआ जारी,...