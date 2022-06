युवा टीम इंडिया का टी-20 सीरीज़ में कमाल,जानें क्यूं आई धोनी की याद

Hardik Pandya T20: आयरलैंड के खिलाफ युवा टीम इंडिया (Team India) ने 2-0 से टी-20 सीरीज़ (T20 series) जीत लिया है। हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की अगुवाई में टीम इंडिया की जीत यादगार रही। इन मैचों में जहां अलग-अलग हीरो निकलकर सामने आए है, लेकिन सीरीज़ फतह करने के बाद जब कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को ट्रॉफी मिली, तब कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Former Captain Mahendra Singh Dhoni) की याद आ गई।

बता दें कि 2-0 से क्लीन स्वीप के बाद जब टीम इंडिया (Team India) को ट्रॉफी मिली। तब कप्तान हार्दिक पंड्या (Captain Hardik Pandya) ने उसे रिसीव किया, लेकिन ट्रॉफी रिसीव करते ही उन्होंने टीम के सबसे युवा और नए प्लेयर उमरान मलिक को इसे थमा दिया। उमरान मलिक (Umran Malik) ने ही बाद में ट्रॉफी के साथ पोज़ दिए।

MS Dhoni to Virat Kohli to Rohit Sharma and now Hardik Pandya – Everyone carries a custom, to giving winning trophy a youngster. pic.twitter.com/hA130zLiHH

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) June 28, 2022