Haris Rauf Video: फैन को मारने दौड़े हारिस रऊफ...हाथ पकड़कर रोकती रही बीवी; बोले- इंडियन ही है ये

Haris Rauf Video: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चारों तरफ आलोचना हो रही है। टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद टीम हेड कोच गैरी कर्स्टन ने खुद बाबर आर्मी में एकता न होने और खिलाड़ियों के खराब फिटनेस की बात कह डाली है। इन घटना क्रमों के बीच टीम के पेसर हारिस रऊफ (Haris Rauf) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक फैन को मारने के लिए तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बाकी लोग बीच-बचाव करके उन्हें वापस ले जाते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अमेरिका का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज पहले गुस्से में एक फैन की ओर दौड़ते हैं। इस दौरान उनकी पत्नी मुजना मसूद मलिक हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन वह हाथ झटककर उस फैन की ओर बढ़ते हैं इस दौरान वह पैर से चप्पल उतारकर फैंस के पास पहुंच जाते हैं। इस दौरान फैन कहता है कि एक पिक्चर ही तो मांगी है, बस एक पिक्चर मांगी है। इस दौरान हारिस रऊफ यह कहते सुना जा सकता है कि तू अपने बाप को गाली देता है… तू अपने बाप को गाली देता है…। इंडियन ही है ये… । इस पर फैन भी पीछे हटता नहीं दिख रहा। वह आगे बढ़ता है और कहता है- पाकिस्तानी हूं।

A heated argument between Haris Rauf and a fan in the USA. pic.twitter.com/d2vt8guI1m

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 18, 2024