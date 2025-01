हरमनप्रीत सिंह ने खेल रत्न अवॉर्ड के लिए PM मोदी और खेल मंत्री का जताया आभार; जानें- टीम इंडिया के कप्तान ने क्या कहा

Harmanpreet Singh Khel Ratna Award 2024: केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चार खिलाड़ियों को चुना गया है। जिसमें ओलिंपिक में हॉकी में भारत को लगातार दूसरी बार कांस्य पदक दिलाने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं, हरमनप्रीत सिंह ने अवॉर्ड के लिए खुद को चुने जाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया का आभार व्यक्त किया है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा के अगले दिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करके मैं बहुत सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया जी और हॉकी इंडिया को उनके अटूट समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद।” उन्होंने आगे लिखा, “मेरे परिवार के प्यार और प्रोत्साहन तथा मेरे साथियों के अविश्वसनीय टीमवर्क और समर्थन के बिना यह सम्मान मिलना संभव नहीं था। भारत के लिए सर्वोच्च स्तर पर हॉकी खेलने के गौरव से बढ़कर कुछ नहीं है।”

Humbled and honoured to receive the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award.

A heartfelt thank you to the Government of India, Hon. PM @narendramodi ji, Hon. Sports Minister @mansukhmandviya ji, and @TheHockeyIndia for their unwavering support.

— Harmanpreet Singh 🇮🇳 (@13harmanpreet) January 3, 2025