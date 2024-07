Victory Parade से पहले मुंबई में झमाझम बारिश; वानखेड़े में छाता लेकर पहुंचे फैंस; देखें वीडियो

Team India’s Victory Parade: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत हासिल करने के बाद चैंपियन टीम आज गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। जिसके बाद होटल में कुछ घंटे आराम करने के बाद टीम के खिलाड़ियों 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं, मुंबई में शाम 5:00 बजे से शुरू होगी।

भारतीय टीम मुंबई में मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेडी करेगी। यह इसके परेड मरीन ड्राइव से शुरू होकर वानखेड़े स्टेडियम तक जाएगी। फैंस ने बारिश के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में फैंस वानखेड़े स्टेडियम में छाता लिए नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में फंक्शन का आयोजन शाम 7:00 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होगा।

बीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में फैंस की एंट्री को फ्री रखा है। भारतीय क्रिकेट टीम के विक्ट्री परेड को गुरुवार (4 जुलाई) शाम 5:00 बजे से स्टार स्पोटर्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं।

‘HARDIK HARDIK’ CHANTS AT WANKHEDE.

