मणिपुर चुनाव जीतने के लिए हिमंत बिस्वा और राम माधव ने उग्रवादी संगठन से ली थी मदद, उग्रवादी नेता के पत्र से खुलासा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। अब हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma)के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने मणिपुर चुनाव (Manipur Elections)जीतने के लिए उग्रवादियों की मदद ली। एक पत्र में यह दावा किया गया है कि चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने भाजपा के दिग्गज नेता राम माधव (Ram Madhav) के साथ मिलकर उग्रवादियों के साथ एक गुप्त बैठक की थी। इस बैठक में भाजपा और उग्रवादियों के बीच एक समझौता हुआ था।

जिसमें यह बात यह हुई थी उग्रवादी संगठन (Extremist Organization) व भाजपा (BJP) को चुनाव जीतने में मदद करेंगे। मणिपुर में एक उग्रवादी समूह के नेता के 2019 में लिखे एक पत्र के माध्यम से यह बात सामने आयी है। पत्र यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष एसएस हाओकिप (SS Haokip, President of the United Kuki Liberation Front) ने लिखा है। अब यह पत्र कोर्ट में पेश किये गये उनके हलफनामा का हिस्सा है।

. @IndiaToday expose’ on BJP CM Himanta Biswa Sarma & its Former National General Secretary Ram Madhav is truly disturbing and depicts an unpardonable compromise with National Security, if assertions are proved.

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) June 13, 2023