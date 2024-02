How to make Pav Bhaji Masala at home: फेमस शेफ विकास खन्ना ने शेयर की टेस्टी पावभाजी मसाला घर में बनाने की सीक्रेट रेसिपी

How to make Pav Bhaji Masala at home: मुंबइयां स्टाईल पावभाजी का तो हर कोई दीवाना है। इसके लिए लोग महंगे से महंगे होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाते है। वहीं कई लोग घर में पावभाजी बनाते जरुर है पर उनकी शिकायत रहती है कि इसका स्वाद वैसा नहीं होता। इसके पीछे वजह पावभाजी भले ही घर में बनी होती है पर इसमें स्वाद के लिए पड़ने वाला पावभाजी मसाला बाजार का ही होता है।

मास्टर शेफ विकास खन्ना ने घर में ही पावभाजी मसाला बनाने का बेहद आसान तरीका शेयर किया है। जिससे आप घर में ही टेस्टी पावभाजी बना सकती है। पावभाजी मसाला खरीदने के लिए आपको मार्केट में नहीं भटकना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं घर में पावभाजी मसाला बनाने का तरीका।

घर में पावभाजी मसाला बनाने के लिए ये है जरुरी सामग्री

5 सूखी लाल मिर्च

चौथाई कप साबुत धनिया

6 लौंग

1 चम्मच जीरा

1/5 चम्मच सौंफ

4 बड़ी इलायची

2 इंच दालचीनी

1 चम्मच हल्दी

2 चम्मच आमचूर

1 चम्मच काली मिर्च पाउडर

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 चम्मच काला नमक

घर में पाव भाजी मसाला बनाने का ये है तरीका

सबसे पहले पैन को धीमी आंच में गैस पर चढ़ा दें। अब पैन में सूखी लाल मिर्च को बीज निकालकर रोस्ट कर लें। अब एक दूसरे पैन में बताई गई मात्रा के अनुसार साबुत धनिया, लौंग, जीरा, सौंफ, इलायची को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद रोस्ट किए गए मसाले को और बताई गई सामग्री से छूट गए सभी मसालों को मिक्सी में डालकर अच्छे से मिक्सी में डाल दें।

लिजिए तैयार है शेफ विकास खन्ना का बताया पाव भाजी मसाला। अब आप जब भी पाव भाजी बनाएं तो उसमें इसी मसाले को डालें।

घर पर बना पाव भाजी मसाला बाजार के मिलावटी मसाले से कई गुना साफ होता है। इस मसाले को सब्जी में डालने से आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेफ विकास खन्ना के बताए गए इस पाव भाजी मसाले में हर तरह का मसाला मिक्स है जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद भी है। आप इस मसाले को किसी दूसरी सब्जी में डालकर उसका स्वाद भी बढ़ा सकती हैं।