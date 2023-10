Hrithik Roshan की गर्लफ्रेंड सबा आजाद का इंटरव्यू में छ्ल्का दर्द, कहा- मेरी निजी जिंदगी को लेकर…

एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सबा आजाद (Saba Azad) हाल ही में OTT पर रिलीज हुई वेब सीरीज 'Who is your gynac' में दिखाई दी। इसके चलते एक मीडिया इंटरव्यू में सबा ने बताया कि निजी जिंदगी को लेकर कई लोग उन्हें जज करते हैं, उन्हें खराब ढंग से एक्स्पोज करने का प्रयास भी करते हैं।