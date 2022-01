ICC new rule: टी20 क्रिकेट के लिए आईसीसी ने बनाया ये नया नियम, गेंदबाजी में देरी पर मिलेगी ये सजा

ICC new rule: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने टी20 क्रिकेट (T20 cricket) के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार तय समय पर निर्धारित ओवर को पूरा करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीम को 30 गज के सर्कल के बाहर एक खिलाड़ी को कम रखना होगा। आईसीसी (ICC) ने कहा कि ये नियम इसी महीने से लागू किया जाएगा।

ICC ने खेलने के संशोधित नियम और शर्तों के तहत इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में पारी के बीच में वैकल्पिक ड्रिंक्स ब्रेक को भी शामिल किया है। इसके साथ ही आईसीसी की आचार संहिता की धारा 2.22 के तहत धीमी ओवरगति के लिए आईसीसी के प्रावधान खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए यथावत रहेंगे।

