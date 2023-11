ICC ODI Rankings : शुभमन गिल बने दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज, बाबर की बादशाहत ख़त्म, मोहम्मद सिराज नंबर1 गेंदबाज

ICC ODI Rankings : भारत की मेजबानी में खेले जा रहे विश्वकप मैच के दौरान ही टीम इंडिया (Team India) के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने वनडे रैंकिंग (ODI Rankings) में बाबर आजम (Babar Azam) की बादशाहत खत्म कर दी है। शुभमन गिल (Shubman Gill) बाबर आजम को पछाड़कर आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर एक पायदान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है। भारत के युवा खिलाड़ी शुभमन गिल (Shubman Gill) नवीनतम आईसीसी पुरुष बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले 830 रेटिंग अंकों के साथ स्थान पर पहुंच गए हैं।

