ICC ने चुनी 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम : विराट आउट, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान

ICC Test Team of the Year : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2021 की बेस्ट इलेवन का भी ऐलान कर दिया है। ICC की इस टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। इस टीम में रोहित शर्मा बतौर ओपनर, ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर और रविचंद्रन अश्विन बतौर स्पिनर चुने गए हैं। टीम में विराट कोहली को जगह नहीं मिली है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कप्तान चुना गया है।

केन विलियमसन को मिली कमान

न्यूजीलैंड ने साल 2021 में टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम को मात दी थी। उस कीवी टीम की कमान केन विलियमसन के हाथों में ही थी। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरों में भारतीय टीम को सधी हुई शुरुआत दिलाई, जिसकी बदौलत रोहित को बतौर सलामी बल्लेबाज इस टीम में चुना गया है। वहीं, विराट कोहली के लिए 2021 टेस्ट में बल्ले से खराब जिसकी वजह से उन्हें इस टीम में जगह नहीं मिल पाई।

Here's your 2021 ICC Men's Test Team of the Year 📝

Are your favourite players a part of the XI? 🤔 pic.twitter.com/GrfiaNDkpx

— ICC (@ICC) January 20, 2022