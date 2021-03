नई दिल्ली। वीवीएस लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम क्रिकेट कनेक्टेड शो में भारत की टी—20 ट्वेंटी विश्व कप की तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि आईसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्डकप इस साल भारत में अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा। लक्ष्मण से टीम के ऊपर के बल्लेबाजों को लेकर अपनी बात रखने को कहा गया। लक्ष्मण ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें टी-ट्वेंटी वर्ल्डकप 2021 में रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल को बतौर ओपनर उतारना चाहिए।

उन्होंने शिखर धवन की जगह केएल राहुल को बतौर ओपनर अपनी पसंद बताया। शिखर और रोहित लंबे समय से वनडे और टी-ट्वेंटी में भारतीय टीम में बतौर ओपनर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि टीम मैनजमेंट के लिए ये बड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि हमने देखा है कि शिखर धवन अच्छी फॉर्म हैं दिल्ली के लिए ,लेकिन आईपीएल 2020 में जिस तरह से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए बल्लेबाजी की सलामी बल्लेबाज के तौर पर और शतक लगाया।

"I'll go with KL Rahul and Rohit Sharma as the openers in T20Is!" – @VVSLaxman281

What should be #TeamIndia's opening combination going to the ICC #WT20 2021?#CricketConnected | Today, 2 PM | Star Sports & Disney+Hotstar VIP pic.twitter.com/GVSAcG7x1n

