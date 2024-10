ICC T20I Ranking Update: गेंदबाजी में अर्शदीप ने लगाई लंबी छलांग, ऑलराउंडर्स में हार्दिक का जलवा; जानें ताजा रैंकिंग का हाल

ICC T20I Ranking Update: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार को खेले गए सीरीज के दूसरे टी20आई मैच में भारत ने बांग्लादेश को 86 रनों से मात दी। इस जीत के साथ ही सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। वहीं, दोनों मैच में शानदार प्रदर्शन का भारतीय खिलाड़ियों आईसीसी टी20आई रैंकिंग में भी फायदा मिला है।

दरअसल, बांग्लादेश के खिलाफ टी20आई सीरीज के पहले मैच में तीन विकेट चटाकर अर्शदीप सिंह ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने थे, जबकि दूसरे मैच में उन्हें एक विकेट मिला। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्शदीप ने गेंदबाजों की टी20आई रैंकिंग में आठ पायदान की छलांग लगाई है और वह टॉप-10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। अर्शदीप इस वक्त नौवें पायदान पर हैं। लेकिन, अक्षर पटेल को मैच न खेलने की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। वह तीन पायदान नीचे यानी 15 पायदान पर खिसक गए हैं।

India trio makes a charge 📈

The latest changes in the ICC Men's T20I Player Rankings ➡️ https://t.co/Ai3o7nYoFJ pic.twitter.com/iqNhKZ5nqF

— ICC (@ICC) October 10, 2024