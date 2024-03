T20I World Cup Free Live streaming : क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, इस ऐप पर फ्री में देख पाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के मैच

T20I World Cup Free Live Streaming : आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 1 जून, 2024 से होने वाला है। इस बार क्रिकेट के इस बड़े टूर्नामेंट का आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में होना है। वहीं, टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है।

दरअसल, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में मोबाइल यूजर्स मुफ्त में देख पाएंगे। डिज्नी+हॉटस्टार पर टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को मुफ्त में लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में फैंस कई नए क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप के मैचों का मजा लेंगे। वहीं, मोबाइल के अलावा डिज्नी+हॉटस्टार पर अन्य उपकरणों पर दर्शकों को मैच लाइव देखने के लिए न्यूनतम सदस्यता शुल्क देना होगा।

🚨 FREE…. FREE…. FREE…!!! 🚨

Hotstar to stream 2024 ICC T20 World Cup for free on mobile app. pic.twitter.com/zQz2dmH9E0

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 5, 2024