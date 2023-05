ICC Test Rankings : WTC Final से पहले टीम इंडिया फिर बनी नंबर 1,ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म

नई दिल्ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट में मंगलवार को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में बादशाहत खत्म हो गई है। बता दें कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में टीम इंडिया (Team India) ने उसे पछाड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया टॉप पर पहुंच गई और ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australian Team) दूसरे स्थान पर लुढ़क गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम (Australian Team) पिछले 15 महीनों से नंबर 1 टेस्ट टीम बनी हुई थी हालांकि भारतीय टीम ने उसके इस सफर का अंत कर दिया।

बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल में पहुंचे हैं। दोनों टीमों के बीच 7 जून से खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मैच लंदन के द ओवल मैदान (The Oval Maidan) पर होगा। इस खिताबी मैच से पहले टीम इंडिया (Team India) का नंबर 1 की कुर्सी पर पहुंचना उसके लिए एक बड़ी जीत की तरह है। जाहिर तौर पर इससे टीम इंडिया (Team India) का मनोबल बढ़ेगा।

🚨 New World No.1 🚨

India dethrone Australia in the annual update of the @MRFWorldwide ICC Men's Test Rankings ahead of the #WTC23 Final 👀

— ICC (@ICC) May 2, 2023