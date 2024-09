लोकसभा चुनाव में 20 सीटें और मिल जाती तो 400 पार का नारा देने वाले होते जेल में : मल्लिकार्जुन खरगे

अनंतनाग। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के अनंतनाग (Anantnag) में बुधवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में हम 20 सीटें और जीत जाते तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होते। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का बिना नाम लिए ही निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) के जरिए हमें डराते हैं, लेकिन गठबंधन वाले डरते नहीं हैं।

यदि हम सिर्फ 20 सीट और लेते तो ये सब लोग जेल में होते और ये लोग जेल में ही रहने के काबिल हैं

मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि यह सरकार तो टूटी-फूटी है। इसे एक पैरे नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने दी और दूसरी टीडीपी (TDP) ने दी है। मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि पहले ये लोग इस बार 400 पार की बात करते थे। अब कहां गए भाई तेरे 400 पार। 240 पर आ गए। यदि हम सिर्फ 20 सीट और लेते तो ये सब लोग जेल में होते और ये लोग जेल में ही रहने के काबिल हैं। उन्होंने कहा​ कि मैं यही कहूंगा कि आप निराश न हों और आपके सरदार मजबूत हैं। कोई डरने वाला नहीं है।

