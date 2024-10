IIT बॉम्बे के छात्रों का डांस वीडियो वायरल,क्या होती है अश्लीलता? सोशल मीडिया पर छिड़ गई नई बहस

मुंबई। सोशल मीडिया पर अक्सर छोटे-बड़े विवाद होते रहते हैं। कई बार यह विवाद कई जायज सवाल भी खड़े करते हैं। ताजा मुद्दा अश्लीलता की परिभाषा से जुड़ा है। बता दें कि यह बहस देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के छात्रों के डांस परफॉर्मेस का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद शुरू हुई। इस संस्थान के कुछ छात्र एक मंच पर फिल्मी गाना ‘मुन्नी बदनाम’ पर प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स की दो राय नजर आई। जहां कुछ लोगों ने इसे अश्लील और शैक्षिक वातावरण के लिए अयोग्य बताया, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस वीडियो में कुछ भी अश्लील नहीं है।

‘IIT बॉम्बे अनकट्स’ नाम के यूट्यूब चैनल के मुताबिक यह डांस IIT बॉम्बे के हॉस्टल 5 के छात्रों ने किया था। एक्स पर शेयर किए गए डांस के वीडियो में दूसरे छात्र इस प्रस्तुति का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने पूछा कि आईआईटी बॉम्बे के इस अश्लील डांस पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो को अब तक 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि यह प्रदर्शन अश्लील है या नहीं।

IIT Bombay vulgar dance, what's your opinion on this? pic.twitter.com/yf7grdHNxD

