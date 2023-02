नई दिल्ली। तुर्की और सीरिया में बीते सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है। इमारतों के मलबों से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इनी बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। उत्तरी सीरिया में भूकंप के 36 घंटे बाद मलबे में दबे भाई-बहन को जिंदा निकाला गया है।

अमेरिकी न्यूज वेबसाइट CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, सीरिया में हरम शहर के पास छोटा सा गांव बेसनया-बसईनेह है। यहां भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। जब रेस्क्यू टीम यहां पहुंची तो एक बच्ची और उसके भाई को मलबे में जिंदा दबा देखकर चौंक गई। बच्ची ने बचावकर्मी से कहा कि मुझे यहां से बाहर निकाल लें, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, जीवन भर आपकी नौकर बनकर रहूंगी। इस पर बचावकर्मी ने जवाब दिया…नहीं, नहीं।

The two Syrian girls who are in this viral video are rescued and safe now… with so much destruction and so many lives lost, still the rescue efforts continue and hopefully more people are saved… #Syria #syriaearthquake pic.twitter.com/yAzbzwDUs8

— Omid Memarian (@Omid_M) February 7, 2023