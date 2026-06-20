IND vs AFG Toss : अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिली जगह

IND vs AFG Toss : भारत बनाम अफ़गानिस्तान, तीसरा और आखिरी वनडे आज चेन्नई में खेला जाना है। इस सीरीज में मेजबान भारत 2-0 से आगे है। ऐसे में उनकी कोशिश सीरीज में क्लीन स्वीप की होगी। दूसरी तरफ, मेहमान टीम अपनी लाज बचाने उतरेगी। वनडे सीरीज के फाइनल मैच के लिए टॉस हो चुका है और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है।

टॉस जीतने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, “हम आज पहले बैटिंग करना चाहते हैं। भारत में इस महीने हमेशा गर्मी रहती है। विकेट भी अच्छा लग रहा है। यह सूखा और सख्त है। उम्मीद है कि बैटिंग में हमें अच्छी शुरुआत मिलेगी। पिछले दो मैचों में हमसे कुछ गलतियां हुईं और हम उस तरह नहीं खेल पाए जैसा पहले खेलते रहे हैं। उम्मीद है कि आज हम वापसी करेंगे, अच्छी पार्टनरशिप करेंगे और सही जगहों पर बॉलिंग करेंगे। चार बदलाव किए गए हैं। नबी वापस आ गए हैं, अज़मत खेल रहे हैं। (अपनी हथेली पर लिखे नोट्स देखते हुए) ज़िया-उर-रहमान और फरीद मलिक भी टीम में हैं।”

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, “बहुत अच्छा विकेट लग रहा है. पहले बल्लेबाजी भी करते. पिछले मैच में काफी गर्मी थी और यहां भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। यह उन क्षेत्रों में सुसंगत रहने के बारे में है जिन पर हम विचार कर रहे हैं। हम इस मैच में लक्ष्य का पीछा करेंगे और लगातार और आराम से बड़े स्कोर का पीछा करना एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमने अभी तक लक्ष्य को हासिल नहीं किया है। आज हम यही देखेंगे। तीन बदलाव. प्रसिद्ध, हर्ष और नितीश रेड्डी वापस आ गए हैं।” बता दें कि भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे दोपहर 1:30 बजे (IST) शुरू होगा।

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक