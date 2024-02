IND vs ENG 3rd Test : तीसरे टेस्ट में किसको मिलेगा मौका? BCCI ने पोस्ट शेयर कर किया कंफर्म

IND vs ENG 3rd Test : भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 9 दिनों के अंतराल के बाद कल यानी 15 फरवरी से खेला जाना है। जिसके लिए इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग इलेवन का घोषणा कर दी है। हालांकि, भारत ने हमेशा की तरह प्लेइंग इलेवन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बीसीसीआई (BCCI) की एक पोस्ट ने इस बात को काफी हद तक साफ कर दिया है कि तीसरे टेस्ट में कौन विकेटकीपिंग (Wicketkeeping) करेगा।

दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में केएस भरत (KS Bharat) और ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया था और सीरीज के शुरुआत दो मैचों में केएस भरत को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया। लेकिन वह दोनों मैचों में कुछ खास नहीं कर सके। जिसके बाद तीसरे टेस्ट में उनको बाहर किए जाने की पूरी संभावना थी। वहीं, मैच से ठीक एक दिन पहले बीसीसीआई ने भरत की छुट्टी के संकेत दे दिये हैं।

बीसीसीआई ने एक्स पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) भारतीय टीम से जुड़ने के अनुभव को साझा कर रहे हैं। बीसीसीआई की ओर से यह वीडियो किए जाने के बाद ध्रुव जुरेल के फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

𝗗𝗵𝗿𝘂𝘃 𝗝𝘂𝗿𝗲𝗹 – 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀!

Being named in the Test squad 🙂

Day 1 jitters with #TeamIndia 😬

Finding his seat in the bus 🚌

Jurel is a mixed bag of fun & emotions!#INDvENG | @dhruvjurel21 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/WQryiDhdHG

— BCCI (@BCCI) February 14, 2024