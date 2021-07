IND Vs ENG: डेल स्टेन ने बताया उस भारतीय गेंदबाज का नाम जो ढ़ाहेगा इंग्लैंड में कहर

IND Vs ENG: भारतीय टीम(Indian Team) इन दिनों इंग्लैंड के दौरे(Tour of England) पर है। इस दौरे पर टीम इंडिया पांच टेस्ट मैचों (Five Test Match)की एक लंबी सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का दूसरा सीजन भी शुरू हो जाएगा। भारत पिछले महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी।

2018 के बाद टीम इंडिया का ये पहला इंग्लैंड दौरा है। इस सीरीज पर कई दिग्गजों की निगाहें टिकी हैं। इसी लिस्ट में साउथ अफ्रीका(South Africa) के पूर्व गेंदबाज डेल स्टेन ने इस सीरीज से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी टेस्ट सीरीज में भारत के स्टार ऑफ स्पिनर आर अश्विन टीम इंडिया (Ravindrachran Aswin)के लिए ट्रंप कार्ड साबित होंगे।