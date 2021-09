IND vs ENG: इंग्लिश बॉलर ने की पुजारा से भिड़ने की कोशिश, अपने स्टाइल से बनने नहीं दिया काम, देखें VIDEO

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारत(India) ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत ने पहली पारी में 99 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में जबरजस्त वापसी की है। भारत ने पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मैच में रोहित (Rohit) शर्मा, लोकेश राहुल और पुजारा की शानदार पारी की बदौलत दूसरी पारी में मजबूत स्थिति में खड़ा है।

भारत के पास इस समय 171 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। शनिवार को एक ऐसा मौका भी आया, जब पुजारा की बैटिंग से इंग्लिश (English) गेंदबाज परेशान हो गए और उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे पंगे लेने लग गए। लेकिन यहां पुजारा ने अपने स्टाइल(Style) से उनका काम नहीं बनने दिया। पुजारा ने ओवर्टन की चौथी गेंद को डिफेंस किया तो बॉल सीधे ओवर्टन के हाथ में चली गई।

#IndvsEng Overton do not mess with him.. he will make you to ball for 2 days !! 😅 Agressive Pujara pic.twitter.com/zMrrg7Un8l

— Kirtisagar Manik 🇮🇳 (@kirrrtis_) September 4, 2021