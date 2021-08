IND Vs ENG: जसप्रीत बुमराह ने खेला अपनी जिन्दगी का सबसे अच्छा शॉट, पूर्व महान क्रिकेटर ने कही बड़ी बात

IND Vs ENG: भारतीय क्रिकेट टीम नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट खेल रही है। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह(Jaspret Bumrah) छाए हुए हैं। बुमराह गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल दिखा रहे हैं। बुमराह ने 34 गेंदों पर 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और पहली पारी में भारत को 278 रनों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। बुमराह ने अपनी पारी के दौरान तीन चौके और एक छक्का भी लगाया।

Formidable lead for #TeamIndia after some important runs added by the tail.

It’ll be interesting to see how England respond after being behind.

By the way, @Jaspritbumrah93 just played the shot of his life today. 😀#ENGvIND

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 6, 2021