IND vs ENG: रोहित शर्मा ने बताया जीत का असली हीरो कौन है, हिटमैन को मिला था मैन ऑफ द मैच?

IND vs ENG: भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है। इस सीरीज के चार मैच हो चुके हैं। इसमें भारत 2—1 से आगे है। चौथे टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड को 157 रनों से भारत ने पटखानी दी थी। टीम इंडिया ने बड़े स्कोर से इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमी पर हराया। वहीं, इस मैच में हिटमैन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को मैन ऑफ द मैच (man of the Match) चुना गया लेकिन उन्होंने जीत का श्रेय शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को दिया है।

उन्होंने कहा कि इसके हकदार शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) है। BCCI टीवी पर एक वीडियो शेयर करते किया है, जिसमें जीत के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल दिखाया गया है। इस वीडियो के दौरान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) के योगदान के बारे में बात की है। रोहित ने कहा कि पहली पारी में शार्दुल ने जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उससे मैच का मूमेंटम बदल गया।

DO NOT MISS! 😎 😎

From the dressing room, we get you unseen visuals & reactions post an epic win from #TeamIndia at The Oval 👍 👍 – by @RajalArora

Watch the full feature 🎥 🔽 #ENGvINDhttps://t.co/BTowg3h10m pic.twitter.com/x5IF83J4a0

— BCCI (@BCCI) September 7, 2021