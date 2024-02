IND vs ENG Test Series : तीसरे टेस्ट से पहले भारत के लिए राहत की खबर, इंग्लैंड का स्टार स्पिनर पूरी सीरीज से बाहर

IND vs ENG Test Series : भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाना है। इस मैच से पहले इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है, टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाज जैक लीच (Jack Leach) पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। इससे पहले लीच चोट के चलते दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाये थे। उनको हैदराबाद में पहले टेस्ट के दौरान घुटने में चोट लग गई थी।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (England Cricket Board) ने रविवार को बयान जारी कर कहा, ‘ इंग्लैंड और समरसेट के स्पिनर जैक लीच बाएं घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड पुरुष टीम के शेष भारत टेस्ट दौरे से बाहर हो गए हैं। लीच को हैदराबाद में इंग्लैंड की पहली टेस्ट जीत के दौरान चोट लगी थी और परिणामस्वरूप वे विजाग में दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। वह अगले 24 घंटों में अबू धाबी से घर के लिए उड़ान भरेंगे, जहां इंग्लैंड की टीम गुरुवार से शुरू होने वाले राजकोट में तीसरे टेस्ट से पहले रुकी हुई है।’

We’re all with you, Leachy ❤️

Nobody braver than you 💪

Jack Leach has been ruled out of the remainder of our Test series with India.#INDvENG | #EnglandCricket

— England Cricket (@englandcricket) February 11, 2024