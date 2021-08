IND Vs ENG: विराट और रोहित आपस में कर रहे थे रोमांस लोगो ने नया नाम दिया ब्रोमांस Vedio...

IND Vs ENG: टीम इंडिया ने सोमवार (16 अगस्त) के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड(Cricket ground) पर इंग्लैंड के खिलाफ 151 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस मैच के बाद से टीम इंडिया के सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। इस मैच के दौरान कप्तान विराट कोहली(Virat Kohli) और सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा का ब्रोमांस भी काफी चर्चा में रहा। मैच के दौरान दोनों को कभी मैदान पर, कभी लॉर्ड्स की बालकनी में तो कभी ड्रेसिंग रूम(dressing room) में एक-दूसरे के साथ मस्ती करते देखा गया। फैन्स इन तस्वीरों और वीडियो(Vedio) को काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल भी हो रही हैं।

