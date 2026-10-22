  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs NZ 1st T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टी20, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टी20, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st T20I Live : आज (22 अक्टूबर) से भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत होने जा रही है। जिसमें पाँच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। पिछली सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई थी और अब कीवी टीम के खिलाफ ये चुनौती भी आसान नहीं होने वाली है। इस सीरीज से चार साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार पर भी सबकी नजरें होंगी। आइये जानते हैं कि न्यूजीलैंड बनाम भारत पहला टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा, और इस मैच को फैंस कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 1st T20I Live : आज (22 अक्टूबर) से भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत होने जा रही है। जिसमें पाँच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। पिछली सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई थी और अब कीवी टीम के खिलाफ ये चुनौती भी आसान नहीं होने वाली है। इस सीरीज से चार साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार पर भी सबकी नजरें होंगी। आइये जानते हैं कि न्यूजीलैंड बनाम भारत पहला टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा, और इस मैच को फैंस कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग इलेवन एक बड़ा बदलाव

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का पहला T20I मैच कब होगा?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला T20I मैच गुरुवार, 22 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का पहला T20I मैच कहाँ होगा?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला T20I मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जाएगा।

पढ़ें :- IND vs NZ Final ODI Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर मैच, जानें- कब, कहां देख पाएंगे तीसरा वनडे

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के पहले T20I मैच का टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के पहले T20I मैच का टॉस दोपहर 12:00 बजे (IST) होगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का पहला T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का पहला T20I मैच दोपहर 12:30 बजे (IST) शुरू होगा।

भारत में भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के पहले T20I मैच का लाइव प्रसारण कहाँ देखें?

भारत में, भारत बनाम न्यूज़ीलैंड T20I सीरीज़ का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा।

भारत में भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के पहले T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत में, भारत बनाम न्यूज़ीलैंड T20I सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs NZ 1st T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टी20, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के...

ऑस्ट्रेलिया 99 रन पर ढेर, साउथ अफ्रीका ने दिया फॉलोऑन; स्मिथ के 11 हजार टेस्ट रन पूरे: यानसन ने झटके 5 विकेट

ऑस्ट्रेलिया 99 रन पर ढेर, साउथ अफ्रीका ने दिया फॉलोऑन; स्मिथ के...

IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज कल से,प्‍लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज कल से,प्‍लेइंग 11...

टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर बने प्रज्ञान ओझा , रमेश पोवार की सिलेक्शन पैनल में एंट्री

टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर बने प्रज्ञान ओझा , रमेश पोवार...

Navratri Carnival : अनंत-राधिका के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने लिया बोट राइड का आनंद, पत्नी साक्षी से क्यों खाई 'मार'?

Navratri Carnival : अनंत-राधिका के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने लिया बोट...

रिंकू सिंह के नाम बैक-टू-बैक दो शतक, 'वन मैन आर्मी' बनकर गोवा के गेंदबाजों का किया सामना

रिंकू सिंह के नाम बैक-टू-बैक दो शतक, 'वन मैन आर्मी' बनकर गोवा...