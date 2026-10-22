IND vs NZ 1st T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टी20, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st T20I Live : आज (22 अक्टूबर) से भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत होने जा रही है। जिसमें पाँच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। पिछली सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई थी और अब कीवी टीम के खिलाफ ये चुनौती भी आसान नहीं होने वाली है। इस सीरीज से चार साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार पर भी सबकी नजरें होंगी। आइये जानते हैं कि न्यूजीलैंड बनाम भारत पहला टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा, और इस मैच को फैंस कैसे लाइव देख सकेंगे-

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का पहला T20I मैच कब होगा?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला T20I मैच गुरुवार, 22 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का पहला T20I मैच कहाँ होगा?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला T20I मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जाएगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के पहले T20I मैच का टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के पहले T20I मैच का टॉस दोपहर 12:00 बजे (IST) होगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का पहला T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का पहला T20I मैच दोपहर 12:30 बजे (IST) शुरू होगा।

भारत में भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के पहले T20I मैच का लाइव प्रसारण कहाँ देखें?

भारत में, भारत बनाम न्यूज़ीलैंड T20I सीरीज़ का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा।

भारत में भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के पहले T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत में, भारत बनाम न्यूज़ीलैंड T20I सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।