IND vs NZ 5th T20I : आज आखिरी टी20 जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे फ्री लाइव मैच

IND vs NZ 5th T20I : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच हैमिल्टन में खेला जाना है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 3-1 से इस सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में आखिरी मैच जीतकर टीम बढ़त को 4-1 करने उतरेगी। वहीं, मेजबान टीम सीरीज का अंत जीत के साथ करके अपने फैंस को खुश के कुछ और पल देखा चाहेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड पांच टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा, और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वां T20I मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वां T20I मैच रविवार, 1 नवंबर को खेला जाएगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वां T20I मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वां T20I मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वां T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वां T20I मैच दोपहर 12:30 बजे (IST) शुरू होगा। मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले (दोपहर 12:00 बजे IST) टॉस होगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वां T20I मैच किन TV चैनलों पर मुफ्त में देखा जा सकेगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वां T20I मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा (इसमें सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 5, हिंदी के लिए सोनी स्पोर्ट्स 3, और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सोनी स्पोर्ट्स 4 शामिल हैं)।

फैंस भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के 5वें T20I की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देख सकते हैं?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का 5वाँ T20I, SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।