IND vs NZ 2nd Test : अश्विन-सिराज के आगे एजाज का परफेक्ट-10 फेल, भारत को 332 रन की बढ़त

नई दिल्ली। Ind vs nz live score 2nd test day 2 : भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में दूसरे दिन कुल 16 विकेट गिरे हैं। टीम इंडिया (Team India) ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 69 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड की पहली पारी 62 रन पर सिमट गई। वहीं, भारत ने पहली पारी में 325 रन बनाए थे। इस लिहाज से दूसरी पारी में टीम इंडिया (Team India) की बढ़त 332 रन की हो गई है। फिलहाल मयंक अग्रवाल(Mayank Agarwal) 38 रन और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) 29 रन बनाकर क्रीज पर हैं। शुभमन गिल चोटिल हो गए थे। इस वजह से पुजारा को ओपनिंग भेजा गया था वह प्रयोग सफल होता नजर आया।

That's Stumps on Day 2 of the 2nd @Paytm #INDvNZ Test in Mumbai!

A superb show with bat & ball from #TeamIndia! 👏 👏

We will be back for the Day 3 action tomorrow.

Scorecard ▶️ https://t.co/CmrJV47AeP pic.twitter.com/8BhB6LpZKg

— BCCI (@BCCI) December 4, 2021