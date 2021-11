IND vs NZ 3rd T-20: ईडन गार्डन्स के बाहर 11 लोग किए गए गिरफ्तार, जानें का क्या मामला?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तीसरा टी-20 शुरू हो गया है। मैच से पहले स्टेडियम के बाहर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि इन सभी पर अवैध टिकट बेचने का आरोप है। Ind vs nz live score 3rd t20, ind vs nz 3rd t20 live cricket score, Eden Garden Kolkata,india vs new zealand 3rd t20 live score