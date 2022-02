IND vs WI : BCCI ने भारतीय अंडर-19 टीम के सदस्यों को किया सम्मानित

नई दिल्ली। हाल ही में भारत की टीम ने अंडर 19 विश्वकप के खिताब पर पांचवी बार कब्जा जमाया है। भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम को कल खेले गये वेस्टइंडीज के साथ दूसरे वनडे मैच के मौके पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान युवा टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मुख्य कोच ऋषिकेश कानिटकर व सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में अपने स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा और खेल का आनंद लिया।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी(NCA) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण भी इस मौके पर मौजूद थे। लक्ष्मण टीम के साथ वेस्टइंडीज में थे। साथ ही बीसीसीआई सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरूण धूमल के साथ राज्य क्रिकेट संघ के कुछ सीनियर अधिकारी भी स्टेडियम में उपस्थित थे। बोर्ड ने अंडर-19 टीम के प्रत्येक सदस्य के लिये विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए 40-40 लाख रूपये जबकि सहयोगी स्टाफ के लिये 25-25 लाख रूपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की थी।

The BCCI Office Bearers – Honorary Secretary @JayShah and Honorary Treasurer @ThakurArunS – and #U19CWC-winning #BoysInBlue at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.#TeamIndia | #INDvWI pic.twitter.com/LVHLdaGo9F

— BCCI (@BCCI) February 9, 2022