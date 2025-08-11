INDIA गठबंधन को ‘वोट चोरी’ मार्च की नहीं मिली मंजूरी, दिल्ली पुलिस का दावा- नहीं मांगी अनुमति

दिल्ली पुलिस ने INDIA गठबंधन को लेकर दावा किया है कि इन लोगों ने 11 अगस्त को नई दिल्ली में चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है। सूत्रो के मुताबिक सोमवार को होने वाले विरोध मार्च के लिए INDIA ब्लॉक से रविवार तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था. बता दें विपक्षी दल INDIA गठबंधन SIR और भी राजनीतिक मुद्दो को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग तक मार्च निकलेंगे। इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे, जिन्होंने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची जारी करने की मांग की है ताकि लोग और राजनीतिक दल उनका ऑडिट कर सके।

राहुल गांधी का ट्वीट

राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, “‘वोट चोरी’ ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के मौलिक विचार पर एक हमला है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वच्छ मतदाता सूची अनिवार्य है. चुनाव आयोग से हमारी मांग स्पष्ट है – पारदर्शी बनें और डिजिटल मतदाता सूची जारी करें ताकि लोग और राजनीतिक दल उनका ऑडिट कर सकें.”कांग्रेस ने कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है. एक पोर्टल और एक फोन नंबर का लिंक साझा करते हुए, कांग्रेस नेता ने लोगों से इस इस पहल के साथ जुड़ने का आग्रह किया है. राहुल गांधी ने लिखा, “यह लड़ाई हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए है.”

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मांगा जवाब

इस बीच, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे पिछले साल के लोकसभा चुनाव में एक मतदाता द्वारा दो बार वोट डालने के आरोप का समर्थन करने वाले दस्तावेज जमा करने को कहा गया है.