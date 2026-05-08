  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. Bengal New CM : कोलकाता में BJP विधायक दल की बैठक आज, अमित शाह की मौजूदगी में चुना जाएगा बंगाल का नया सीएम

Bengal New CM : कोलकाता में BJP विधायक दल की बैठक आज, अमित शाह की मौजूदगी में चुना जाएगा बंगाल का नया सीएम

Bengal New CM : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। यह बैठक कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी, जिसमें औपचारिक रूप से अपने नेता का चुनाव किया जाएगा। इस वक्त सीएम पद की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं। जिनमें सुवेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bengal New CM : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। यह बैठक कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी, जिसमें औपचारिक रूप से अपने नेता का चुनाव किया जाएगा। इस वक्त सीएम पद की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं। जिनमें सुवेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं।

पढ़ें :- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की, ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया था इनकार

बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके टीएमसी के 15 साल के शासन अंत कर दिया। यह निवर्तमान सीएम ममता बनर्जी को उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी हार है। वहीं, मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होते ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दिया है। इस दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिला, जब ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था। लेकिन, विधानसभा भंग होने से बंगाल में 15 साल पुराना सत्ता का अध्याय अचानक खत्म हो गया।

बता दें कि बीजेपी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सीएम पद के लिए अपनी पसंद की घोषणा नहीं की है, लेकिन सुवेंदु अधिकारी दो सबसे ज़्यादा राजनीतिक महत्व वाली जीत हासिल करने के बाद इस दौड़ में सबसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने नंदीग्राम सीट बरकरार रखी है, जहां उन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को हराया था, और अब भवानीपुर सीट पर भी टीएमसी सुप्रीमो को मात दी है। राज्य की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होना तय है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

होर्मुज पर US-ईरान ने एक दूसरे पर बरसायी मिसाइलें, UAE पर भी हमले की खबर

होर्मुज पर US-ईरान ने एक दूसरे पर बरसायी मिसाइलें, UAE पर भी...

Bengal New CM : कोलकाता में BJP विधायक दल की बैठक आज, अमित शाह की मौजूदगी में चुना जाएगा बंगाल का नया सीएम

Bengal New CM : कोलकाता में BJP विधायक दल की बैठक आज,...

यूपी पुलिस एसआई सीधी भर्ती-2025 का परीक्षा परिणाम जारी, मई में होगा DV/PST, यहां देखें रिजल्ट

यूपी पुलिस एसआई सीधी भर्ती-2025 का परीक्षा परिणाम जारी, मई में होगा...

'Operation Sindoor' की बरसी पर पीएम मोदी ने X पर बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर, भारतीय सेना के शौर्य को दी श्रद्धांजलि

'Operation Sindoor' की बरसी पर पीएम मोदी ने X पर बदली अपनी...

Video : राहुल गांधी ने हाथ से उठाया मल्लिकार्जुन खरगे का जूता, जीता सबका दिल, लोग बोले- यही हैं संस्कार

Video : राहुल गांधी ने हाथ से उठाया मल्लिकार्जुन खरगे का जूता,...

UGC NET June 2026 : एनटीए ने यूजीसी नेट से जुड़ी एडवाइजरी जारी की, अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ें

UGC NET June 2026 : एनटीए ने यूजीसी नेट से जुड़ी एडवाइजरी...