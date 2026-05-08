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होर्मुज पर US-ईरान ने एक दूसरे पर बरसायी मिसाइलें, UAE पर भी हमले की खबर

US-Iran clash over Hormuz : होर्मुज़ जलडमरूमध्य में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव देखने को मिला है। जहां दोनों देशों ने एक-दूसरे पर मिसाइलें बरसायी हैं। इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात ने एक मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दिया। जिससे ईरान युद्ध का अस्थिर सीज़फ़ायर शुक्रवार को और ज़्यादा तनाव में आ गया है। अमेरिका ने कहा कि उसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तीन नौसेना जहाज़ों पर हमलों को नाकाम कर दिया है और ईरानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है।

By Abhimanyu 
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US-Iran clash over Hormuz : होर्मुज़ जलडमरूमध्य में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव देखने को मिला है। जहां दोनों देशों ने एक-दूसरे पर मिसाइलें बरसायी हैं। इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात ने एक मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दिया। जिससे ईरान युद्ध का अस्थिर सीज़फ़ायर शुक्रवार को और ज़्यादा तनाव में आ गया है। अमेरिका ने कहा कि उसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तीन नौसेना जहाज़ों पर हमलों को नाकाम कर दिया है और ईरानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है।

पढ़ें :- US-Iran War Ends : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने चुपके से खत्म कर दी जंग, विदेश मंत्री बोले- ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ समाप्त

ईरान और अमेरिका के बीच ताजा टकराव ने नाज़ुक शांति को खतरे में डाल दिया, जबकि दोनों पक्ष लड़ाई खत्म करने के लिए एक समझौते पर विचार कर रहे थे। गुरुवार को, तेहरान ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के ताज़ा प्रस्तावों की जांच कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान से मिले संदेशों की समीक्षा कर रहा है, जो शांति वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन ईरान “अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा है, और अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया गया है,” ईरानी सरकारी टीवी ने बताया।

अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन ने युद्ध खत्म करने की अपनी रणनीति पर मिले-जुले संदेश भेजे हैं। सीज़फ़ायर और पिछली घोषणाएँ कि सैन्य अभियान खत्म हो गए हैं, अब बमबारी की नई धमकियों में बदल गई हैं; ये धमकियां तब दी गई हैं, जब तेहरान उस समझौते को स्वीकार नहीं करता, जो संघर्ष के कारण बाधित तेल और प्राकृतिक गैस की शिपमेंट को फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। गुरुवार को अमेरिकी नौसेना से जुड़ी गोलीबारी की घटना के बाद ट्रंप ने उन धमकियों को फिर दोहराया।

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