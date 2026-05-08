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Aaj Ka Rashifal 08 May: इन राशि के लोगों का आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी और व्यापार में लाभ के हैं संकेत

आज का राशिफल 08 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 08 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 07 May: इन राशि के लोगों की आज नई योजनाएं बनेंगी, पढ़ाई और करियर के लिए है अच्छा समय

मेष – आज कार्यक्षेत्र में तेजी से फैसले लेने पड़ सकते हैं। धन लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार में मधुर व्यवहार रखें।

वृषभ – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। आपकी बातचीत की कला सफलता दिलाएगी। दोस्तों से सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज परिवार पर अधिक ध्यान रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 05 May: आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, नए संपर्क लाभ देंगे...जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। आज सम्मान प्राप्त हो सकता है।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। शुभ समाचार मिल सकता है।

वृश्चिक – आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। धन मामलों में सतर्क रहें। आज धैर्य से काम लें।

धनु – आज नई यात्रा या नए अवसर मिल सकते हैं। आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में सफलता।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 04 May: आज नए लोगों से मुलाकात होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज करियर में प्रगति होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई सोच आपको आगे बढ़ाएगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मित्रों से लाभ होगा।

मीन – आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

 

 

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 03 May: आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम शुरू करने का है अच्छा समय...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?
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