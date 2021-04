कोरोना महामारी से जंग में भारत को मिला अमेरिका का साथ, किया ये बड़ा वादा

नई दिल्ली। अमेरिका ने कोरोना महामारी से जंग में भारत को मदद का हाथ बढ़ाया है। कहा है कि वह कोविड-19 वैक्सीन के लिए शीघ्र कच्चा माल और मेडिकल उपकरण मुहैया करायेगा। बता दें कि अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए सहमति जताई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक््त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़-संकल्प हैं।

Just as India sent assistance to the United States as our hospitals were strained early in the pandemic, we are determined to help India in its time of need. https://t.co/SzWRj0eP3y

— President Biden (@POTUS) April 25, 2021