IMC 2024 : पीएम मोदी, बोले- भारत ने टेलीकॉम क्षेत्र में जो प्रगति की वह अकल्पनीय, हम जल्द ही 6G पर भी करने जा रहे हैं काम

नई दिल्ली। India Mobile Congress 2024 (IMC 2024) का उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार को किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारत में संचार क्रांति के क्षेत्र में हाल के साल में हुई प्रगति को काफी अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले दस साल में भारत में मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है। 5G ने कायापलट दिया है। हम जल्द ही 6G पर भी काम करने जा रहे हैं।

