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क्लीन स्वीप, नंबर 1 टी20 रैं​किंग,आखिरी टी20 में भारत के सामने दोहरी चुनौती

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पहले ही गंवा चुकी भारतीय टीम अब आखिरी मुकाबले में सम्मान बचाने के साथ-साथ आईसीसी टी20 रैंकिंग में अपनी नंबर-1 पोजिशन बचाने के इरादे से उतरेगी। अगर टीम इंडिया पांचवां टी20 भी हार जाती है तो उसे क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ेगा और दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम का ताज भी हाथ से निकल सकता है...

By Harsh Gautam 
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IND vs ENG t20: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पहले ही गंवा चुकी भारतीय टीम अब आखिरी मुकाबले में सम्मान बचाने के साथ-साथ आईसीसी टी20 रैंकिंग में अपनी नंबर-1 पोजिशन बचाने के इरादे से उतरेगी। अगर टीम इंडिया पांचवां टी20 भी हार जाती है तो उसे क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ेगा और दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम का ताज भी हाथ से निकल सकता है।

पढ़ें :- IND vs ENG 5th T20I Live : आज भारत-इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टी20, मैच का टाइम बदला

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा है। टीम लगातार पांच टी20 मैच हार चुकी है और दूसरी टी20 सीरीज भी गंवा चुकी है। ऐसे में आखिरी मुकाबला खिलाड़ियों के लिए अपनी लय और आत्मविश्वास वापस पाने का बड़ा मौका होगा। इस सीरीज में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की टक्कर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए साथ खेल चुके हैं, जहां नेट्स में वैभव कई बार आर्चर पर हावी नजर आए थे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में कहानी अलग रही है।

इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने ‘बियर्ड बिफोर विकेट’ पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने आईपीएल के दौरान ऐसे कई वीडियो देखे, जिनमें वैभव आर्चर की गेंदों पर शानदार शॉट खेल रहे थे। लेकिन उनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव और स्तर बिल्कुल अलग होता है। मोईन ने कहा कि आर्चर ने इस सीरीज में जिस तरह की गेंदबाजी की है, उससे साफ है कि बड़े मंच पर अनुभवी गेंदबाज खुद को अलग तरीके से साबित करते हैं। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के लिए यह पहली अंतरराष्ट्रीय टी20 सीरीज है। अब तक खेले तीन मुकाबलों में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। उन्होंने 14, 13 और 15 रन की पारियां खेली हैं। खास बात यह है कि इन तीन मैचों में दो बार उन्हें जोफ्रा आर्चर ने ही पवेलियन भेजा। आर्चर के खिलाफ वैभव ने 13 गेंदों में 18 रन जरूर बनाए, लेकिन दो बार अपना विकेट भी गंवाया।

अब सभी की नजर आखिरी टी20 पर होगी। भारत इस मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप से बचना चाहेगा, जबकि इंग्लैंड की कोशिश सीरीज को 5-0 से अपने नाम कर इतिहास रचने की होगी। साथ ही इस मैच का असर आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग पर भी पड़ सकता है, जिससे मुकाबले की अहमियत और बढ़ गई है।

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