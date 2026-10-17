IND vs WI 5th T20: बारिश ने बिगाड़ा खेल, टॉस में देरी: भारत-वेस्टइंडीज के बीच आज होगा सीरीज का फैसला?

cricket live update : भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शाम 6:30 बजे होने वाला टॉस बारिश के कारण समय पर नहीं हो सका, जबकि मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होना निर्धारित है। मैदान पर कवर लगे हुए हैं और खेल शुरू होने के लिए मौसम साफ होने का इंतजार किया जा रहा है।

सीरीज फिलहाल 2-2 से बराबर है। ऐसे में पांचवां मुकाबला जीतने वाली टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी। वहीं, बारिश के कारण मैच रद्द होने की स्थिति में सीरीज का नतीजा प्रभावित हो सकता है।

बेंगलुरु में बारिश बनी विलेन, मैच पर संकट

मैच से पहले बेंगलुरु में बारिश की आशंका जताई जा रही थी। अब बारिश के कारण टॉस में देरी हो गई है। मैदान को ढक दिया गया है और खेल शुरू होने के समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की जल निकासी व्यवस्था अच्छी मानी जाती है, लेकिन मुकाबला कब शुरू हो पाएगा, यह बारिश रुकने पर निर्भर करेगा।

भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर नजर

भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में खिलाड़ियों का चयन भी चर्चा का विषय है। अर्शदीप सिंह की चोट के बीच भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि उन्हें अंतिम एकादश में मौका मिलता है या नहीं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के खेलने पर भी नजर रहेगी।

दो-दो मैच जीत चुकी हैं दोनों टीमें

सीरीज के पहले और तीसरे मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे और चौथे मैच में वेस्टइंडीज ने बाजी मारी। चौथे टी-20 में वेस्टइंडीज ने भारत को हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी थी।

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप भी शानदार फॉर्म में हैं। सीरीज में उनके दो शतक टीम के लिए अहम साबित हुए हैं। ऐसे में अगर बारिश के कारण खेल प्रभावित नहीं होता है, तो आखिरी मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

भारत और वेस्टइंडीज की टीमें

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव, शिवम दुबे और रवि बिश्नोई।

वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (कप्तान एवं विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिमरन हेटमेयर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील होसेन, अमीर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन और कामिल पूरन।