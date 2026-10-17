भारत-वेस्टइंडीज 5वां टी20 बारिश में धुल सकता है, मैच रद्द हुआ तो 2-2 से खत्म होगी सीरीज

cricket updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का फैसला आज बेंगलुरु में होना है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले मौसम ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है। सीरीज के शुरुआती चार मैचों के बाद दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। ऐसे में आखिरी मुकाबला जीतने वाली टीम ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी।

हालांकि बारिश के कारण मैच पर संकट मंडरा रहा है। मौसम खराब रहने और मैदान समय पर तैयार नहीं हो पाने की स्थिति में मुकाबला रद्द भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों टीमों के बीच सीरीज बराबरी पर समाप्त होगी।

शाम 4 बजे के बाद बारिश की आशंका

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, बेंगलुरु में दोपहर तक मौसम बेहतर रह सकता है, लेकिन शाम होते ही बारिश की संभावना बढ़ने का अनुमान है। AccuWeather के पूर्वानुमान में शाम से रात तक बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक की आशंका जताई गई है।

घंटे के हिसाब से बारिश की संभावना शाम 4 बजे 68%, 5 बजे 71%, 6 बजे 49% और मैच शुरू होने के निर्धारित समय यानी शाम 7 बजे 64% बताई गई है। रात 8 और 9 बजे यह संभावना 49%, जबकि 10 बजे 56% रहने का अनुमान है। रात 11 बजे भी बारिश की संभावना 49% है। ऐसे हालात में पूरे मुकाबले के आयोजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

रात 10:16 बजे तक नहीं फेंकी गई पहली गेंद तो रद्द हो सकता है मैच

टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में परिणाम निकालने के लिए दोनों टीमों का कम से कम पांच-पांच ओवर खेलना जरूरी होता है, बशर्ते मुकाबले के नियमों के तहत खेल संभव हो। तय कार्यक्रम के अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होना है। बारिश के कारण देरी होने पर अधिकारियों को खेल पूरा कराने के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखना होगा।

दिए गए कटऑफ समय के मुताबिक अगर रात 10 बजकर 16 मिनट तक मैच शुरू नहीं हो पाता तो मुकाबला रद्द करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भारत और वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म होगी।गौरतलब है कि भारत ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। अब टी20 सीरीज के निर्णायक मुकाबले में सबकी नजर मौसम और मैदान की स्थिति पर रहेगी।