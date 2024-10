आज भारत मांगेगा पाकिस्तान विमेंस की जीत की दुआएं! सेमी-फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा

How can Team India reach the Women's T20 World Cup?: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को विमेंस वर्ल्ड कप 2024 के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया विमेंस के खिलाफ नौ रन से हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में अपने आखिरी लीग मैच में हार के बाद इंडिया विमेंस की सेमी-फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। हालांकि, टीम के पास अभी भी सेमी-फाइनल में पहुंचने का मौका है, लेकिन अब उसे ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच के नतीजे पर निर्भर होना होगा।