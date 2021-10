Indian Air Force Day 2021: हिंडन एयरबेस पर भारत की ‘वायुशक्ति’ का प्रदर्शन

Air Force Day 2021: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) आज अपना 89वां स्थापना दिवस (Air Force Day 2021) मना रही है। इस खास मौके पर वायुसेना के वीरों (air force heroes) ने जहां अपना शौर्य दिखाया वहीं गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस (Hindon Airbase) पर राफेल और सुखोई (Hindon Airbase) का दम भी देखने को मिला। हिंडन एयरबेस पर लड़ाकू विमान (fighter plane) और हेलिकॉप्टर्स अपना दमखम दिखाया। इससे पहले वायुसेना के जवानों ने हैरतअंगेज करतबों (amazing feats) दिखाए।

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के लिए 8 अक्टूबर यानी आज का दिन बेहद खास है। इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जहां आसमान में भारत की ‘वायुशक्ति’ देखने को मिल रही है। भारतीय वासुसेना अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। हिंडन एयरबेस (Hindon airbase) पर आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के अलावा नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद हैं।

#IAF celebrates its 89th Anniversary on 08th Oct 2021.

Watch the LIVe telecast of the Parade on 08th Oct 2021 starting 08 am Indian Standard Time.#RunUpToThe89th#IndianAirForce pic.twitter.com/APqmMVMZI5

— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 5, 2021