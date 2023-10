जम्‍मू। कश्‍मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर (Machil Sector) में गुरुवार को भारतीय सेना (Indian Army) ने लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के 5 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस और सेना को सूचना मिली थी कि माछिल सेक्टर (Machil Sector) में आतंकवादियों का एक समूह घुसपैठ करने वाला है, भारतीय सेना (Indian Army) ने ऑपरेशन शुरू किया। आतंकवादियों ने जब घुसपैठ की कोशिश की तो सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। पहले 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया और बाद में 3 और आतंक मारे गए। माछिल के इस ऑपरेशन में कुल 5 आतंकी मारे गए हैं। एनकाउंटर के बाद मौके से भारी मात्रा में गोलाबारूद और हथियार मिले हैं।

#KupwaraEncounterUpdate: Three (03) more #terrorists of LeT killed (Total 05). Identification being ascertained. Search #operation in progress. Further details shall follow: ADGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/qOMWE0M3uh

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) October 26, 2023