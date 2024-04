बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, सीडीएस और सेना के शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद

नई दिल्ली। भारतीय सेना (Indian Army) की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड (Strategic Forces Command) ने बुधवार को डीआरडीओ (DRDO) के साथ मिलकर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम (Ballistic Missile Agni Prime) का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (Dr. APJ Abdul Kalam Island) पर कल शाम करीब सात बजे किया गया।

New Generation Ballistic Missile Agni-Prime was successfully flight-tested by Strategic Forces Command & DRDO from Dr APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha at around 7:00 PM yesterday.

