भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा : पीएम मोदी

नई दिल्ली। जी 20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, G20 के आयोजन को भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, उसे देखकर दुनिया बहुत चकित है। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे युवा विद्यार्थी उठा लेते हैं, तो फिर उसका सफल होना तय है। आप Youngsters की वजह से पूरा भारत ही एक Happening place बन गया है। ये कितना happening है, ये पिछले 30 दिनों को देखकर ही साफ नजर आता है।

उन्होंने कहा, मैं आपको आज पिछले 30 दिन का एक Recap देना चाहता हूं। उससे आपको नए भारत की स्पीड और स्केल का पता चलेगा। 23 अगस्त को पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी- India is on the Moon. 23 अगस्त की तारीख हमारे देश में National Space Day के रूप में अमर हो गई। इधर Moon Mission सफल हुआ, उधर भारत ने अपना Solar Mission लॉन्च कर दिया। चंद्रयान अगर 3 लाख किमी गया, तो ये 15 लाख किमी तक जाएगा।

साथ ही पीएम मोदी ने कहा, पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में BRICS समिट हुई। भारत के प्रयासों से BRICS Community में 6 नए देश शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, G20 से ठीक पहले इंडोनेशिया में भी मेरी अनेक वैश्विक नेताओं के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद इसी भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। साथ ही कहा, G20 समिट की समाप्ति के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की दिल्ली में State Visit शुरू हुई। सऊदी अरब भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है।

पीएम ने कहा, आज भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद है, भारत में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा निर्यात नए रिकॉर्ड बना रहा है। सिर्फ 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं।