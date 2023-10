उत्तर प्रदेश के पीडब्लूडी विभाग की पहल, कर्मचारियों को छुट्टी के लिए करना होगा ‘ऑनलाइन अप्लाई’

PWD department employees will have to apply online for leave: यूपी के पीडब्लूडी विभाग में छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उत्तर प्रदेश के पीडब्लू डी विभाग ने नयी व्यवस्था लागू की है। छुट्टी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाला यह पहला विभाग है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी के पीडब्लूडी विभाग में पहले छुट्टी लेने के लिए अपने अधिकारी को मौखिक सूचना दी जाती थी, या फिर कागज पर लिखित एप्लीकेशन देनी पड़ती थी।

पीडब्लूडी का एक ऑनलाइन ऐप तैयार किया गया है

अब यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग के अध्यक्ष ए के जैन ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें पीडब्लूडी का एक ऑनलाइन ऐप तैयार किया गया है। उस ऐप पर कर्मचारियोों को छुट्टी लेने के लिए अपनी डिटेल को अपडेट करना होगा।

जिसे सभी लोग देख सकेंगे। इतना ही नहीं यहां पर उसके दस्तावेज भी अपडेट हो जाएंगे जिसको लेकर विभाग अध्यक्ष ने सभी को निर्देशित कर दिया है। इस नियम के तहत पीडब्लू डी विभाग (PWD department) के कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।